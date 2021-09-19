Наибольшая активность избирателей наблюдается на выборах главы Куньинского района
По данным на 10 утра 19 сентября, на выборах главы Куньинского района проголосовали 43,91 %, сообщил секретарь избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук.
На пост главы Куньинского района претендуют Наталья Бельская (ЛДПР), Михаил Иванов (Российская партия пенсионеров), Олег Лебедев («Единая Россия»), Андрей Маковский («Новые люди») и Игорь Романов («Партия Роста»).
19 сентября — третий, заключительный день голосования.
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