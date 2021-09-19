31,16% избирателей проголосовали на выборах главы Новосокольнического района на 10 утра
По данным на 10:00 19 сентября, на выборах главы Новосокольнического района проголосовали 31,16 %, сообщил секретарь избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук в инфоцентре облизбиркома.
В выборах главы Новосокольнического района принимают участие Михаил Иванов (Российская партия пенсионеров), Андрей Маковский ("Новые люди"), Игорь Романов ("Партия Роста"), Василий Русаков (ЛДПР) и Виталий Соловьев («Единая Россия»).
Избирательные участки закроются для голосования в 20:00.
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