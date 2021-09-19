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Политика

32,5% избирателей проголосовали на выборах в Госдуму по данным на 12 часов

В Псковской области по данным на 12:00 19 сентября на выборах в Госдуму проголосовали 168785, или 32,5% избирателей. Об этом сообщил секретарь избирательной комиссии региона Сергей Ковальчук, передает корреспондент Пскоквского агентства информации из инфоцентра облизбиркома.

На выборах депутатов Псковского областного Собрания на 12:00 проголосовали 162868, или 31,57% избирателей.

На выборах главы Куньинского района проголосовали  3046, или 46,56% избирателей.

На выборах главы Новосокольнического района - 3849, или 35,66% избирателей.

19 сентября - заключительный день голосования. В 20:00 избирательные участки закроются для избирателей, начнется подсчет голосов.

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