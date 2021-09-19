Почти 42% избирателей приняли участие в выборах в Госдуму в Псковской области, по данным на 18:00

18:47, 19 сентября 2021, ПАИ

По данным на 18:00, в Псковской области проголосовали на выборах депутатов Госдумы 218 052 избирателя, или 41,95 %, сообщил секретарь избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, на 18:00 озвучена явка на голосование за кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания: 211 450 избирателей, или 40,92 %.

На выборах главы Куньинского района проголосовал 2596 избирателей, или 54,99 %, на выборах главы Новосокольнического района — 4742 избирателей, или 43,92 %.

Избирательные участки в Псковской области для избирателей закроются в 20:00, после чего начнётся подсчёт голосов.