Губернатор Михаил Ведерников примет участие в онлайн-марафоне «Ночь выборов – 2021. Время избранных»

18:47, 19 сентября 2021, ПАИ

В ТАСС состоится пресс-конференция в онлайн-формате, посвящённая проведению в единый день голосования всероссийского онлайн-марафона «Ночь выборов – 2021. Время избранных».

Президент Российской ассоциации по связям с общественностью, вице-президент Российской ассоциации политических консультаций Евгений Минченко, член ОП РФ, исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова и политологи Алена Август и Сергей Старовойтов расскажут о программе, концепции и формате мероприятия, а также о гостях и участниках марафона.

Всероссийский онлайн-марафон «Ночь выборов – 2021. Время избранных» пройдёт сегодня на «Красном Октябре».

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников присоединится к онлайн-марафону в 23:45.

Трансляция будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса, а также в группе пресс-центра ТАСС в Facebook.