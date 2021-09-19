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Политика

Вбросов бюллетеней в Псковской области не зафиксировано

На выборах в Псковской области вбросов бюллетеней и иных серьезных нарушений не зафиксировано, заявил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов по итогам трехдневного голосования. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации из информационного центра облизбиркома.

«Избирательная комиссия Псковской области справилась с нагрузкой. Об этом свидетельствует минимально зафиксированный уровень жалоб. Из 60 жалоб только 10 оказались обоснованными. Вбросов бюллетеней не зафиксировано», - сказал Игорь Сопов.

Выборы прошли честно и легитимно. Этому способствовало 1462 наблюдателя, 3 международных эксперта, 1 международный наблюдатель, отмели глава облизбиркома.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила о 12 подтверждённых случаях вброса бюллетеней на выборах в России. Вбросы были зафиксированы в восьми регионах. Во всех случаях бюллетени аннулированы.

В Псковской области завершились выборы депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания. В Куньинском и Новосокольническом районах избиратели выбирали глав муниципалитетов. На избирательных участках начался подсчет голосов.

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