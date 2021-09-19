Елена Чибисова оценила организацию выборов в Пскове выше, чем в Санкт-Петербурге

19:55, 19 сентября 2021, ПАИ

Член Общественного совета при избирательной комиссии Псковской области Елена Чибисова (Санкт-Петербург) сравнила организацию выборного процесса в Псковской области и в Санкт-Петербурге в пользу Пскова, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Она отметила позитивный настрой членов УИКов, несмотря на трехдневную работу, доходчивость и полный комплект документации в УИКах для избирателей. Также, по ее словам, в отличии от Санкт-Петербурга, в Пскове нет вопросов к надомному голосованию.

Кроме того, она подчеркнула необходимость для каждого региона получить возможность организовать дистанционное, электронное голосование.