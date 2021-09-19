Трехдневное голосование завершилось в Псковской области

20:03, 19 сентября 2021, ПАИ

В Псковской области завершилось трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ и Псковского областного Собрания депутатов, глав Куньинского и Новосокольнического районов, а также депутатов представительных органов в ряде муниципалитетов региона.

Впервые в России выборы проходили в течение трех дней: 17, 18, 19 сентября. Это помогло избежать массового скопления людей. Многие страны мира используют многодневное голосование, в частности: Германия, Канада, Австралия, Франция, Южная Корея и другие

Все новости о том, как проходили выборы в Пскковской области, читайте здесь.