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Политика

Трехдневное голосование завершилось в Псковской области

В Псковской области завершилось трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ и Псковского областного Собрания депутатов,  глав Куньинского и Новосокольнического районов, а также депутатов представительных органов в ряде муниципалитетов региона.

Впервые в России выборы проходили в течение трех дней: 17, 18, 19 сентября. Это помогло избежать массового скопления людей.  Многие страны мира используют многодневное голосование, в частности: Германия, Канада, Австралия, Франция, Южная Корея и другие

Все новости о том, как проходили выборы в Пскковской области, читайте здесь. 

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