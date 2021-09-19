Председатель Центризбиркома предложила выделить в октябре единую каникулярную неделю в школах для проведения выборов

20:05, 19 сентября 2021, ПАИ

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова предложила выделить и продумать в октябре единую каникулярную неделю в российских школах, чтобы проводить в эти сроки единый день голосования, сообщили РИА Новости.

Она отметила, что октябрь считается самым маломобильным месяцем. Во многих школах в этом месяце объявляются недельные каникулы, поэтому если проводить выборы на этой неделе, то можно было бы обойтись без больших потерь.

В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что в парламенте готовы рассмотреть соответствующее предложение председателя Центризбиркома.