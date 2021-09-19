Профсоюзы поздравили работников лесоперерабатывающей промышленности с профессиональным праздником

20:19, 19 сентября 2021, ПАИ

Председатель Псковской территориальной профсоюзной организации работников лесных отраслей РФ Андрей Стегний поздравил жителей Псковской области с Днем работников леса и лесоперерабатывающей промышленности.

«Сегодня в Псковской области большое количество предприятий лесного комплекса, которые не только вносят существенный вклад в экономику региона, но и сохраняют лесное богатство страны», - сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Андрей Стегний в своем поздравлении отметил, что в лесопромышленной отрасли трудятся ответственные и высококвалифицированные специалисты, достигающие успехов и новых высот в профессии, а также выполняют огромный пласт работ по лесоустройству, восстановлению, защите леса от пожаров и незаконных вырубок.

«Позвольте в этот день пожелать успехов, счастья, здоровья вам и вашим близким. И пусть наши леса всегда будут в ваших надежных руках», - заключил Андрей Стегний.