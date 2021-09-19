«Единая Россия» лидирует по партийному списку в Госдуму
Партия «Единая Россия» по результатам обработки 8,94 % итоговых протоколов набирает 38,57 % голосов избирателей по партийному списку в Госдуму.
Согласно результатам голосования, далее идут КПРФ (25,17 %), ЛДПР (9,6 %) и «Новые люди» (7,9 %).
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