Александр Котов: Трёхдневное голосование показало себя достаточно хорошо

22:15, 19 сентября 2021, ПАИ

Спикер Псковского областного Собрания 6-го созыва Александр Котов сообщил, что у избирателей есть запрос на обновление, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Он подчеркнул, что у представителей новых политических партий есть высокие шансы попасть и в Госдуму, и в Псковское областное Собрание депутатов.

Котов положительно оценил избирательную кампанию. По его словам, она прошла спокойно, а явка была достаточно высокая.

«Высокая конкуренция как между партиями, так и между одномандатниками. Достаточно хорошо показало себя трёхдневное голосование: это удобно», — заключил спикер.