Александр Котов: Трёхдневное голосование показало себя достаточно хорошо
Спикер Псковского областного Собрания 6-го созыва Александр Котов сообщил, что у избирателей есть запрос на обновление, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Он подчеркнул, что у представителей новых политических партий есть высокие шансы попасть и в Госдуму, и в Псковское областное Собрание депутатов.
Котов положительно оценил избирательную кампанию. По его словам, она прошла спокойно, а явка была достаточно высокая.
«Высокая конкуренция как между партиями, так и между одномандатниками. Достаточно хорошо показало себя трёхдневное голосование: это удобно», — заключил спикер.
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