Окончательные итоги выборов в Псковской области подведут 21 сентября

22:25, 19 сентября 2021, ПАИ

Окончательные итоги выборов будут подведены в первой половине дня 21 сентября, сообщил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в ходе «Ночи выборов», которая проходит 19 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Он отметил, что предварительные цифры на выборах в регионе все озвучены в 18 часов. Предварительные итоги выборов в Государственную Думу озвучат не ранее второй половины ночи и раннего утра.

«60 обращений, 10 обоснованных о нарушениях. Нигде из участков выборы не отменили, вбросов не было. Для нас важны легитимность и безопасность выборов», — сказал Сопов.