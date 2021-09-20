Окончательные итоги выборов в Псковской области подведут 21 сентября
Окончательные итоги выборов будут подведены в первой половине дня 21 сентября, сообщил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в ходе «Ночи выборов», которая проходит 19 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Он отметил, что предварительные цифры на выборах в регионе все озвучены в 18 часов. Предварительные итоги выборов в Государственную Думу озвучат не ранее второй половины ночи и раннего утра.
«60 обращений, 10 обоснованных о нарушениях. Нигде из участков выборы не отменили, вбросов не было. Для нас важны легитимность и безопасность выборов», — сказал Сопов.
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