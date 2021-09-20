Дмитрий Шахов: Наблюдателям на выборах оказалось сложно работать все три дня

22:42, 19 сентября 2021, ПАИ

Трёхдневное голосование — это крайне сложно и трудно, например, для наблюдателей, которые на третий день голосования просто исчезали с участков, отметил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов в ходе «Ночи выборов», которая проходит 19 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Дмитрий Шахов рассказал, что только что приехал из одного из участков, и озвучил предварительные итоги. Лидирует, по его словам, «Единая Россия».

Фундаментальных нарушений, которые могли повлиять на голоса, по его словам, нет.

«Кому-то не вызвали на дом урну, кого-то не включили в список — вот такие были нарушения, мелкие, технические. Все участки были под наблюдением, движения по урнам не было», — рассказал Шахов, отметив, что работать на выборах три дня сложно, почти как в «военный период». Члены комиссии уже сейчас сложно себя чувствуют.

«Тут либо надо серьёзно готовиться, либо правила совершенствовать», — заключил омбудсмен.