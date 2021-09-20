Пожарные спасли 190 голов свиней в Великолукском районе

09:49, 20 сентября 2021, ПАИ

В Великолукском районе пожарные спасли 190 голов свиней. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о пожаре на улице Южной в деревне Шелково поступило в пожарную часть 17 сентября.

Возгорание административно-производственного здания размером 80 на 15 метров произошло около 5:30. В результате пожара огнем повреждено подсобное помещение размером 4 на 2 метра по всей площади.

Пожарные ликвидировали возгорание, спасли производственное здание и 190 голов свиней. Для ликвидации пожара привлекалось 4 единицы техники, 13 человек личного состава МЧС России.

Предположительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки в подсобном помещении.