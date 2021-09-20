Предварительные итоги трехдневных выборов в Псковской области – брифинг в медиацентре ПАИ

10:05, 20 сентября 2021, ПАИ

В медиацентре ПАИ проходит брифинг, посвященный предварительным итогам проведения трехдневного голосования на выборах в Псковской области. Об этом мы поговорим с председателем Избирательной комиссии Псковской области Игорем Соповым.

Данные после обработки 25% бюллетеней в Псковской области: на выборах в Госдуму по партийным спискам лидирует «Единая Россия» - 42%, по одномандатному округу секретарь регионального отделения партии Александр Козловский - 44%.

Трехдневные выборы проходили 17, 18 и 19 сентября. Псковичи выбирали депутатов в Государственную Думу России, Псковское областное Собрание депутатов, глав Куньинского и Новосокольнического районов.

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