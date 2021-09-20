Пожилой мужчина пропал в Стругокрасненском районе
В Псковской области ищут 69-летнего Владимира Егорова, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
Мужчина проживал в деревне Ровное Стругокрасненского района. С 19 сентября его местонахождение неизвестно. Владимир Егоров страдает потерей памяти.
Приметы: рост 165 см, плотного телосложения, волосы седые, глаза голубые.
Был одет в черную куртку, черные спортивные штаны, черные галоши, зеленую кепку.
Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.
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