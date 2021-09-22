Второй дом: социальная гостиная для детей войны в Пскове завершает свою работу

09:39, 22 сентября 2021, ПАИ

В Псковской области завершается проект для детей войны, реализованный на средства президентского гранта. 30 сентября закроются двери «Социальной гостиной» Псковского регионального отделения Российского Красного Креста, ставшей для многих участников проекта вторым домом.

«Для души бальзам»

Проект для пожилых людей старше 75 лет стартовал 2 марта 2020 года и продлился 19 месяцев. Команде проекта пришлось работать в непростое время, время ограничений и самоизоляции. Первые месяцы проекта стали особенно сложными для исполнителей гранта: надо было полностью переформатировать работу, научиться общаться и вести непрерывный диалог с участниками проекта дистанционно. Кстати, участников проекта в списке «Социальной гостиной» – более 200 человек почтенного возраста. Команде проекта вместе с добровольными помощниками все же удалось сделать, казалось бы, невозможное.

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«Я всегда была в этой краснокрестной семье нужным и полезным человеком. А если говорить о персонале проекта, то это самые компетентные, самые заботливые сотрудники, – поделилась участница целевой группы Антонина Данилова. – Даже в период строгой самоизоляции они были с нами всегда, хотя и на расстоянии, придумывали нам много полезных заданий, с которыми мы с гордостью справлялись. Для многих из нас было значимо и ценно стать авторами воспоминаний «Мы помним, мы гордимся», которые были размещены на сайте Красного Креста. Для меня стало делом чести рассказать о своих родителях, участниках Великой Отечественной войны. И сегодня больно даже подумать, что 1 октября двери «Социальной гостиной» будут закрыты, нам трудно пережить такую потерю».

В заключение Антонина Данилова выразила сотрудникам проекта благодарность в стихах, которые написала сама:

Спасибо вам, руководителям нашим,

От всех нас, детей войны,

За то, что все эти годы

Мы вместе с вами в ногу шли.

Поддержка ваша – для души бальзам,

Низкий поклон от нас искренний вам!

Каждому – индивидуальная программа

Персонал проекта «Социальная гостиная: дневной досуг и помощь пожилым людям – детям войны» организовал и успешно провёл более 400 различных мероприятий. Для участников «Социальной гостиной» были организованы секции по разным направлениям, и каждому посетителю предлагали индивидуальную программу, соответствующую его интересам.

Особое внимание уделялось здоровью старшего поколения – в рамках секции «Формула здоровья» регулярно проходили лектории и встречи с псковскими врачами. К примеру, заместитель главного врача Псковской областной больницы, хирург Игорь Дитрих рассказал о профилактике различных заболеваний, в том числе артрозов, сердечно-сосудистых заболеваний. Врач обратил внимание на важность правильного сбалансированного питания, потребления воды и активного образа жизни.

Также участников гостиной познакомили с таким явлением, как канистерапия. Встреча была ознакомительная, потому что собаки востребованы в более тяжелых случаях: они работают с пациентами реабилитационных центров, Центра лечебной педагогики.

«Круг общения друзей» позволил пожилым людям посещать тематические посиделки, обсуждать различные темы, делиться опытом и воспоминаниями. На праздничной встрече «Земля смеётся цветами. Букет осени» участники проекта увидели видеовыступления популярных исполнителей советской эпохи. Концертные номера чередовались с увлекательными викторинами и просмотром видеороликов съёмок процесса распускания различных цветов.

Пообщаться на тему творчества любимых артистов, поэтов и писателей участники могли в секциях «Фильмогруппа», «Песенная мозаика» и «Книжный клуб». В рамках секции «Социальный и виртуальный туризм» пожилые люди с помощью видео- и фотопрезентаций знакомились с достопримечательностями Псковской области, а также городов России и зарубежных стран. В мини-кафе Красного Креста работал лекторий «Кафе рассказов», в рамках которого очевидцы войны делились воспоминаниями о Великой Отечественной войне.

Каждый находил полезную работу

Особенно важными стали для детей войны патриотические мероприятия в рамках благотворительного автопробега «Путь к Победе», который совершил свой путь в 700 км с остановками в городах Пыталово, Пустошка и Палкино. А в завершение проекта участники совершили две интересные экскурсии в Великий Новгород и Гатчину.

«Наблюдая более полутора лет за изменениями, происходящими с участниками проекта, невозможно было не заметить, как у них с каждым посещением Красного Креста улучшается настроение, появляется неподдельный интерес к жизни и стремление участвовать во всех делах проекта», – заметил председатель Псковского отделения Российского Красного Креста, руководитель проекта Петр Василевский.

По его словам, в «Социальной гостиной» ежедневно, как в «улье», каждый из участников проекта находил себе полезную работу – дежурил на «Телефоне общения», тщательно готовился к мероприятиям, писал стихи, посещал на дому тех, кто не мог прийти на мероприятия, и делал многое другое для комфортного жизнеобеспечения своего второго дома. «Вот только жаль, что для «жильцов» этого дома вынужденно прекратится их кропотливая работа и бесценное общение друг с другом», – добавил Петр Василевский.

Проект Псковского регионального отделения Российского Красного Креста «Социальная гостиная: дневной досуг и помощь пожилым людям – детям войны» реализуется за счет использования средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.