В Российском Красном Кресте в Пскове состоялся заключительный лекторий «Кафе рассказов»

13:35, 17 сентября 2021, ПАИ

16 сентября в региональном отделении Российского Красного Креста состоялся заключительный лекторий «Кафе рассказов» в рамках проекта «Социальная гостиная: дневной досуг и помощь пожилым людям — детям войны», сообщает корреспондент Псковского агентства информации. Формат мероприятия предполагает рассказ пожилых людей для собравшейся аудитории о войне, о своем детстве. Кто-то во время войны был малолетним узником, кто-то жил на оккупированной территории, кто-то жил в тылу.

В этот раз на встрече лектория «Кафе рассказов» присутствовали учащиеся 9 класса 11 школы города Пскова. В начале мероприятия ребятам показали документальный фильм о фашистских концлагерях, после чего перед школьниками выступил Петр Николаевич Васильев. Во время Великой Отечественной войны его вместе с семьей в 1943 году фашисты увезли в Германию, там вместе со своими родными он оказался в концлагере.

Как рассказал сам Петр Николаевич, он прошел целых три концлагеря: Брауншвейг, Гамбург, Ганновер.

- В 1943 году нас, малолетних детей, немцы собирали и отправляли в тюрьму на Некрасова. Там мы находились около месяца. Потом всех вывели, повезли на то место, где находится радиозавод, там была специальная площадка. Началась сортировка: евреи отдельно, цыгане отдельно, малолетних отдельно. Кто постарше – тоже отдельно. Нас, малолетних, в строй и на товарную станцию. Там уже были подготовлены вагоны для нас, телячьи, теплушки. Нас сажали и отвозили в Германию. Но сначала мы доехали до Польши, там тоже сортировка, проверка. И только потом прямым ходом в Германию.

Ребята сидели и старались уловить каждое слово. Было заметно, что многие слышали подобный рассказ впервые. Петр Николаевич тем временем продолжал свой рассказ.

- В Германию мы ехали два или три дня. Только отъехали от Польши – был обстрел нашего паровоза. Партизаны организовали. Привезли в Германию – смотрим, большое поле. Очень много бараков. Нас всех высадили и пешком с собаками в этот лагерь повели. Там стояли деревянные дома зеленого цвета. Прибыли, нас распределили. Там было 25 бараков, все заполнены. Каждый барак вмещал по 200 человек, не меньше. Четыре двери, длинный барак. А в нем двухъярусные кровати деревянные, тюфяк, одеяло, подушка.

У нас семья была: мама и пять детей. Все мы жили в одном бараке. Руководителем еврейка у нас была. Жесткий человек, все время с плеткой ходила. Она командовала над нами. Выгоняла с бараков и на плац. Через пару дней заметили белое здание одноэтажное, метрах в пятидесяти. Думали – баня, оказалось – нет. Нас там маркировали. На руках номера ставили. А потом – родители отдельно, мы тоже отдельно. На выходе дали полосатую форму, колодки деревянные толстые. Так мы прожили месяца три-четыре. И неожиданно стали наш город бомбить. Самолеты налетели. Центр не бомбили, а только окраину, где дома поселочного типа. И нашему лагерю досталось. Три барака сгорело. Самолеты бросали «зажигалки». Затем нас из этого лагеря перевезли в другой. Там родители тоже отдельно были. Они как рабочий класс. А нами занималась полячка, тоже грубая. Невозможно было с ней находиться, наказывала.

Нас тоже отправляли работать. Сажали в телеги и отправляли на полевые работы: картофель, брюква. А полицай сидит на табуретке с собакой и караулит. Мы решили с одним парнем «убечь». Я «убег», а он остался. Белорус был. Белый фамилия. Я убег с лагеря, вижу – озерко, туннель. Два дня по этим туннелям ходил. Но в итоге нашли немцы с собаками и опять в лагерь отправили. И на виселицу. Комендант лагеря был литовец. Он увидел, что на виселицу ведут, и кулаком на немцев. Повели меня к нему в кабинет. Говорит – зачем ты так поступил, мы бы и так тебя отпустили. Вот такая судьба. Остался жив.

А когда конец войны наступил, то объявили по радио. Мы и не знали. Самолеты налетели и высадились парашютисты. Наши и американские. Девчата были. Они освободили нас – 30 тысяч человек, не меньше.

Затем солдаты провели опись. Наверное, неделю она продолжалась, пока документы не оформили. И нас на пункт, там переодели. В поезда рассадили и до места назначения. Кто где родился – Ленинград, Москва, Псков, Прибалтика.

Разумеется, многим из присутствующих хотелось знать – какие условия были в концлагере. Петр Николаевич ответил:

- Когда нас только привезли – давали литр воды на сутки. Не мылись. Только с пожарных бочек. И то за это ругались на нас. Кормили плохо – подлива, две картошинки и галетинка. И все. Два раза в день кормили. Кожа и кости, и эта форма…

Затем для Петра Николаевича началась уже другая, мирная жизнь

- В Псков как мы приехали – у нас была родня на Песочной улице, там жила мамина сестра. У нее жили полтора месяца, пока наш дом не освободили.

В конце встречи школьники поблагодарили Петра Николаевича за интересный рассказ. Девятиклассник Егор поделился своим впечатлением и рассказал корреспонденту Псковского агентства информации, что узнал много нового. А некоторые детали рассказа его даже шокировали. Особенно когда немцы хотели казнить человека лишь за то, что он хотел свободы.

Специалист по социальной работе Российского регионального отделения Красного Креста Александр Гирилюк отметил, что именно по этой причине стараются приглашать школьников: «Мы приглашаем на такие встречи молодых людей, чтобы сохранить память о Великой Отечественной войне. Это важно для патриотического воспитания молодежи, чтобы они не забывали об этом и не повторяли ошибок».

Напомним, проект «Социальная гостиная: дневной досуг и помощь пожилым людям – детям войны» реализуется Псковским отделением Российского Красного Креста с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.