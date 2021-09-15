Нет ничего дороже: в Российском Красном Кресте в Пскове подвели итоги работы «Телефона общения» для детей войны

09:54, 15 сентября 2021, ПАИ

Волонтёры «Телефона общения», которые обзванивали сверстников в рамках проекта «Социальная гостиная: дневной досуг и помощь пожилым людям — детям войны», поделились впечатлениями. В беседе с корреспондентом Псковского агентства информации они рассказали, почему людям преклонного возраста важно общаться и какие проблемы удалось решить благодаря проекту.

С 1 марта 2020 года волонтёры по графику заступали на «дежурства» и обзванивали по списку каждого из более 200 участников проекта — детей войны, проживающих в Пскове. Их приглашали на предстоящие мероприятия в отделении Красного Креста, спрашивали о самочувствии, настроении, в чем они нуждаются.

«Для них нет ничего дороже, чем поговорить со сверстниками», - отметила специалист по социальной работе проекта «Социальная гостиная: дневной досуг и помощь пожилым людям - детям войны» Любовь Сушилова. Она рассказала, что в работе телефона общения за весь период проекта приняли участие более 70 волонтёров. Они заступили на 2761 дежурство и осуществили 5376 телефонных бесед. А в период пандемии 8 волонтёров изъявили желание дежурить из дома, используя для этого личные средства связи - возможности посещать «рабочее место» в Красном Кресте не было.

Одна из таких активисток — Надежда Шестакова. Она уверена, что телефон общения для пенсионеров - хорошая вещь. Как позвонить в аптеку и заказать бесплатную доставку лекарств, как вести себя в период пандемии и что делать, чтобы не заразиться, - всё это и многое другое она рассказывала собеседникам. «Если общения нет — это очень плохо. Для нас в таком возрасте это очень важно», - подчеркнула Надежда Шестакова, на счету которой 209 дежурств и 822 звонка.

Солидарна с ней и волонтёр Александра Соколова: «Сейчас общение для человека — это исцеление. Особенно для одиноких людей, которые живут одни в квартирах. Это как одиночная камера в тюрьме. Люди очень ценят, когда им звонишь: они говорят о своих бедах, радостях. А если ты с ними еще и разделишь это чисто по-человечески. Красный Крест для нас — это большая дружная семья». За время проекта она 135 раз вышла на дежурство и сделала 380 звонков.

Волонтер «Телефона общения» Варвара Петрикова добавила, что всем людям доставляет удовольствие общение — и тем, кто звонит, и адресатам. Она поблагодарила администрацию Красного Креста за предоставленную возможность принять участие в проекте.

Волонтёр Антонина Иванова заявила, что тоже рада была присоединиться к «Телефону общения». «Мы объясняли, куда обратиться, что сделать, помогали найти машину, если человека куда-то отвезти. Люди очень были благодарны, что мы им звонили, общались, и они нам советы давали. Даже стали узнавать нас по голосу», - поделилась она.

Волонтер Зинаида Бадарина тоже поняла, что проект очень нужен людям, в том числе тем, кто не может прийти в Красный Крест на мероприятие. «Мы звонили, советы давали, спрашивали о здоровье. Люди нас по имени-отчеству даже запомнили, благодарили всех, приветы передавали. А еще мне очень нравится, когда приглашают на занятия. Сколько мы всего получили здесь, чего не знали — были у нас и кулинарные занятия, и психологические. Это такая благодать для нас. Кто-то не хочет всё знать, а я хочу», - отметила она.

Проект «Социальная гостиная» завершается 30 сентября. Деятельность «Телефона общения» в Псковском Красном Кресте реализуется уже в третьем проекте, и он показал свою актуальность. «Дефицит общения ощущался очень остро особенно в период пандемии. Многие проживают в семьях, почти у всех есть родные и близкие. Но пожилым людям нужно общение именно со сверстниками. Им есть о чём поговорить, разговор со сверстниками более насыщенный. Мы видим, что общение — это самое необходимое для пожилых людей», - подытожила Любовь Сушилова и выразила надежду, что работа в этом направлении будет продолжаться и в новых проектах Псковского регионального отделения Российского Красного Креста.

Напомним, проект «Социальная гостиная: дневной досуг и помощь пожилым людям – детям войны» реализуется Псковским отделением Российского Красного Креста с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.