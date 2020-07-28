Пётр Василевский: рестарт социальной гостиной Красного Креста дан в Пскове

13:24, 28 июля 2020, ПАИ

Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» перезапустило проект «Социальная гостиная: дневной досуг и помощь пожилым людям – детям войны», сообщил Псковскому агентству информации председатель Псковского отделения Российского Красного Креста, почётный донор России Пётр Василевский.

«Команда проекта не успела в полной мере развернуть широкомасштабную деятельность, как тревожная эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы в жизнь проекта и, безусловно, в жизнь его подопечных, которым пришлось длительное время находиться на строгой самоизоляции», – пояснил он.

Рестарт проекта состоялся после постепенной отмены ограничительных мер, введённых из-за распространения коронавируса. «Мы вновь можем встречаться, как и прежде общаться и возвратиться к своим первоначальным планам», – отметил Пётр Василевский.

«Именно это стало поводом для рестарта проекта и проведения новой открытой встречи с демонстрацией многих возможностей проекта и знакомством с вновь созданными и по-новому обустроенными помещениями для проектной деятельности», – продолжил председатель Псковского отделения Красного Креста.

Пётр Василевский отметил, что командой проекта сделано всё возможное, чтобы дети войны, посещающие социальную гостиную, смогли с пользой и в комфортных условиях провести свой досуг, получить необходимую помощь и контролировать состояние здоровья.

Участникам проекта при соблюдении санитарных правил продемонстрировали мини-кафе Красного Креста, секцию «Социальный и виртуальный туризм», «Клуб настольных игр», комнату медико-социальной помощи и швейную мастерскую. Презентация проекта завершилась праздничной встречей «Псков – мой город родной».

Впереди детей войны ожидает благотворительный автопробег «Путь к Победе» с посещением трёх районов области, квест-игра «Победный календарь региона», экскурсии, праздничные встречи и досуговые мероприятия в секциях «Круг общения друзей», «Песенная мозаика», «Фильмогруппа» и лекторий «Кафе рассказов».

Дети войны могут стать участниками проекта, позвонив по телефону 72-09-11, а также посетив офис социальной гостиной по адресу: Псков, улица Советская, 85.

Пётр Василевский добавил, что все желающие могут оказать дополнительную организационную и спонсорскую помощь в проведении мероприятий нового проекта Красного Креста.

Проект реализуется с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.