Великолукские студенты заняли весь пьедестал на Всероссийских соревнованиях по ММА

15:56, 20 сентября 2021, ПАИ

Учащиеся Великолукской государственной академии физической культуры и спорта завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по смешанному боевому единоборству (ММА) в Иваново, где состязались сильнейшие студенты страны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Воспитанник СШОР «Экспресс», боец «Центра ММА» города Великие Луки, спортсмен КСЕ «Отечество - Псковская область» Иван Веретенников получил золото. Он тренируется под руководством Павла Ершова и Андрея Ткаченко.

Себастьян Бабурин и Дмитрий Рогов представляли региональное отделение Федерации кудо России. На соревнованиях они заняли второе и третье места соответственно. Оба спортсмена тренируются под руководством Андрея Тимофеева.

В общекомандном зачете соревнований команда ВЛГАФК заняла первое место.