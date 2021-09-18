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Спорт

Великолукские студенты заняли весь пьедестал на Всероссийских соревнованиях по ММА

Учащиеся Великолукской государственной академии физической культуры и спорта завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по смешанному боевому единоборству (ММА) в Иваново, где состязались сильнейшие студенты страны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Воспитанник СШОР «Экспресс», боец «Центра ММА» города Великие Луки, спортсмен КСЕ «Отечество - Псковская область» Иван Веретенников получил золото. Он тренируется под руководством Павла Ершова и Андрея Ткаченко.

Себастьян Бабурин и Дмитрий Рогов представляли региональное отделение Федерации кудо России. На соревнованиях они заняли второе и третье места соответственно. Оба спортсмена тренируются под руководством Андрея Тимофеева.

В общекомандном зачете соревнований команда ВЛГАФК заняла первое место.

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