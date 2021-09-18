Великолукские студенты заняли весь пьедестал на Всероссийских соревнованиях по ММА
Учащиеся Великолукской государственной академии физической культуры и спорта завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по смешанному боевому единоборству (ММА) в Иваново, где состязались сильнейшие студенты страны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.
Воспитанник СШОР «Экспресс», боец «Центра ММА» города Великие Луки, спортсмен КСЕ «Отечество - Псковская область» Иван Веретенников получил золото. Он тренируется под руководством Павла Ершова и Андрея Ткаченко.
Себастьян Бабурин и Дмитрий Рогов представляли региональное отделение Федерации кудо России. На соревнованиях они заняли второе и третье места соответственно. Оба спортсмена тренируются под руководством Андрея Тимофеева.
В общекомандном зачете соревнований команда ВЛГАФК заняла первое место.
Как относитесь к служебным романам?
Воспитанники центра «Патриот» представляют Псковскую область в кадетской смене «За честь Отчизны»
Михаил Ведерников: «Машиностроитель» становится одним из лучших спортивных объектов Северо-Запада
Вице-премьер подарил юным псковским футболистам мяч с подписями игроков сборной России
Дмитрий Чернышенко и Андрей Турчак поздравили тренеров и спортсменов с запуском «Машиностроителя» в Пскове