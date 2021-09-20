Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

При проведении финального Кубка по ралли в Псковской области временно ограничат движение по некоторым автодорогам

Для проведения ралли в пяти районах Псковской области перекроют дороги. Фото администрации Псковской области

Вводится временное прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам Себежского, Пустошкинского, Опочецкого, Новоржевского и Бежаницкого районов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

В соответствии с приказом Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области № 263 от 13.09.2021 года будет ограничено движение транспорта на нескольких региональных дорогах в пяти районах в связи с подготовкой и проведением финального этапа Кубка России по ралли «Пушкинские Горы – 2021».

Вводится временное прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам Себежского, Пустошкинского, Опочецкого, Новоржевского и Бежаницкого районов:

1) «Максютино – Радионово» от деревни Китово до деревни Родионово и от деревни Дорбыши до деревни Шершни Себежского района – 29 сентября 2021 г. с 10.00 до 18.00;

2) «Пустошка – Щукино – Алоль» от деревни Андрохново до деревни Забеги, от деревни Криуха до деревни Васильки и от деревни Васильки до деревни Копылок Пустошкинского района – 29 сентября 2021 г. с 10.00 до 18.00;

3) «Куденково – Сехино» от деревни Куденково до деревни Кошкино Опочецкого района – 30 сентября 2021 г. с 09.00 до 14.00;

4) «Овчино – Дубровы – Литово» от деревни Дубровы до деревни Литово Новоржевского района – 1 октября 2021 г. с 16.00 до 18.20;

5) «Новоржев – Кудеверь» от деревни Макарово Новоржевского района до деревни Зубково Бежаницкого района – 2 октября 2021 г. с 09.00 до 11.40, с 11.50 до 14.45 и с 14.50 до 17.45;

6) «Бежаницы – Кудеверь – Болготово» – от деревни Кудеверь Бежаницкого района до деревни Духново Опочецкого района – 2 октября 2021 г. на период времени с 09.15 до 12.00;

7) «Кудеверь – Бардово» от деревни Кудеверь до деревни Бардово Бежаницкого района – 2 октября 2021 г. на период времени с 12.20 до 14.40 и с 14.50 до 17.10.

Организацией, обеспечивающей временное прекращение движения, является Федерация автомобильного спорта Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как относитесь к служебным романам?
Проголосовать >>>

20 сентября 2021

В Пскове откроется уникальная выставка «Хранительница Пскова»
20 сентября 2021

Госархив Псковской области опубликовал документ о грибном запрете на великолукском заводе в конце XX века
20 сентября 2021

При проведении финального Кубка по ралли в Псковской области временно ограничат движение по некоторым автодорогам
20 сентября 2021

Google активирует защиту конфиденциальности c Android 11

20 сентября 2021

В магазинах «Пятёрочка» и «Перекрёсток» в Пскове пройдёт акция по сбору продуктов для малоимущих
20 сентября 2021

Полицейских, обезвредивших напавшего на вуз в Перми, наградят
20 сентября 2021

Виталий Соловьев: Сообща мы справимся с любыми трудностями

20 сентября 2021

Расстрел в университете. Что известно о нападении в Перми

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...