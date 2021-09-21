Три года условно получил в Псковской области житель Петербурга за попытку вывезти из страны пистолет

08:58, 21 сентября 2021, ПАИ

Пыталовский районный суд признал виновным 52-летнего жителя Санкт-Петербурга в незаконном перемещении через границу огнестрельного оружия.

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре муниципалитета, 30 декабря 2020 года в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» на границу России и Латвии в автомобиле петербуржца марки Toyota Land Cruiser 200 обнаружено незадекларированное огнестрельное оружие ограниченного поражения – пистолет модели ПБ-4М (комплекс «ОСА»), относящийся к гражданскому оружию самообороны, пригодный для стрельбы.

С учетом позиции государственного обвинителя суд за указанное преступление назначил подсудимому наказание в виде 3 лет лишения свободы, применив с учетом данных о его личности положения ст. 73 УК РФ об условном осуждении. Приговор суда вступил в законную силу.