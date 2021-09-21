С новым депутатом Псковской гордумы определится «Справедливая Россия» до конца недели

15:27, 21 сентября 2021, ПАИ

До конца недели Псковское региональное отделение партии «Справедливая Россия — За правду» должно определиться с новым депутатом Псковской городской Думы. Об этом газете «Псковская правда» сообщил председатель реготделения Олег Брячак.

По результатам сентябрьских выборов Олег Брячак уходит в Псковское областное Собрание, в связи с этим и освободилось место в гордуме. Партии «Справедливая Россия» достался мандат в региональный парламент.

Депутатом городской Думы Олег Брячак стал после выборов 2017 года. Досрочно были прекращены его полномочия как депутата Псковского областного Собрания. Тогда освободившийся мандат в региональном парламенте «Справедливая Россия» передала Владимиру Панченко.