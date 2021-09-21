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Страна и мир

Легкий ноутбук на процессорах «Эльбрус» и «Байкал» начнут выпускать в России

В России спроектировали прототип ноутбука, который будет работать на отечественных процессорах Эльбрус 2С3» и «Байкал-М». Предполагается, что в начале 2022 года выпустят первую тысячу устройств. Об этом пишет газета «Известия».

«Пока окончательный вес назвать невозможно, но уже сейчас ясно, что он будет в пределах от 1,5 до 2,5 кг. Цена его должна уместиться в 100 тыс. рублей», — рассказал директор компании «Промобит» (занимается разработкой ноутбука) Максим Копосов, добавив, что корпус устройства планируется сделать алюминиевым.

«Нынешний дизайн таков: нижняя часть ноутбука будет серебристой, а верхняя черной. Но в дальнейшем возможны и другие цветовые решения», — сообщил Максим Копосов.

Сейчас создан прототип ноутбука из пластика на процессоре «Байкал-М», в процессе создание прототипа на «Эльбрусе».

«На «Эльбрусе» можно будет запускать как программы, адаптированные для «Эльбруса», так и программы для процессоров Intel через режим двоичной трансляции. То есть на этот компьютер можно будет при желании поставить Windows. В случае работы на процессоре «Байкал-М» такой возможности нет. Но в принципе и тот, и другой процессор предоставляют все возможности работы на современном уровне», — объяснил Копосов. 

Российской операционной системой может быть «Базальт» или «АстраЛинукс». 

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