Российский борец Сергей Емелин завоевал бронзу чемпионата мира в Астане

16:34, 27 октября 2026, ПАИ

Россиянин Сергей Емелин стал бронзовым призёром чемпионата мира по греко-римской борьбе, который проходит в Астане. Об этом пишет ТАСС.

В схватке за третье место в весовой категории до 63 килограммов он одержал победу над Арефом Мохаммади из Катара.

31-летний Емелин – бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио. В его активе также золото и серебро чемпионатов мира и три титула чемпиона Европы.

Мировое первенство в Астане завершится 1 ноября.