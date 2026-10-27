Российский борец Сергей Емелин завоевал бронзу чемпионата мира в Астане
Россиянин Сергей Емелин стал бронзовым призёром чемпионата мира по греко-римской борьбе, который проходит в Астане. Об этом пишет ТАСС.
В схватке за третье место в весовой категории до 63 килограммов он одержал победу над Арефом Мохаммади из Катара.
31-летний Емелин – бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио. В его активе также золото и серебро чемпионатов мира и три титула чемпиона Европы.
Мировое первенство в Астане завершится 1 ноября.
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