Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 2030 года пройдёт в Москве

09:48, 26 октября 2026, ПАИ

Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 2030 года состоится в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF).

Генеральный секретарь IWF Хосе Киньонес отметил высокий уровень поданных заявок и выразил уверенность в успехе обоих турниров. «Наш спорт развивается во всём мире, и проведение наших соревнований крайне желательно для многих стран планеты», – заявил он.

Россия впервые с 2022 года получила право принять крупное международное соревнование в олимпийском виде спорта. Москва уже трижды была хозяином чемпионатов мира по тяжёлой атлетике – в 1975, 1980 и 1983 годах.