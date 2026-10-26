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Спорт

Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 2030 года пройдёт в Москве

Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 2030 года состоится в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF).

Фото: ПАИ

Генеральный секретарь IWF Хосе Киньонес отметил высокий уровень поданных заявок и выразил уверенность в успехе обоих турниров. «Наш спорт развивается во всём мире, и проведение наших соревнований крайне желательно для многих стран планеты», – заявил он.

Россия впервые с 2022 года получила право принять крупное международное соревнование в олимпийском виде спорта. Москва уже трижды была хозяином чемпионатов мира по тяжёлой атлетике – в 1975, 1980 и 1983 годах.

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