Гарри Кейн впервые в карьере удостоен «Золотого мяча»

11:55, 27 октября 2026, ПАИ

Нападающий сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн стал обладателем «Золотого мяча» – приза лучшему футболисту сезона по версии журнала France Football. Церемония вручения награды впервые прошла за пределами Парижа – в Лондоне, пишет ТАСС.

Помимо Кейна, в пятёрку лидеров голосования вошли Килиан Мбаппе, Ламин Ямаль, Родри и Лионель Месси. Шестую строчку занял Хвича Кварацхелия.

В минувшем сезоне 33-летний Кейн провёл за «Баварию» 51 матч, в котором забил 61 гол и отдал семь результативных передач. Вместе с клубом он стал чемпионом Германии и обладателем Кубка страны, а также возглавил список лучших бомбардиров Бундеслиги и получил «Золотую бутсу» – награду лучшему снайперу чемпионатов стран, входящих в УЕФА.

В составе сборной Англии Кейн завоевал бронзовые медали чемпионата мира, отметившись шестью голами и одной результативной передачей в семи матчах. Форвард стал лучшим бомбардиром английской сборной на мировых первенствах, доведя свой счёт до 13 голов, и вошёл в пятёрку лучших голеадоров за всю историю турнира.

Кейн стал четвёртым игроком «Баварии», получившим «Золотой мяч». Ранее этого добивались Герд Мюллер, Франц Беккенбауэр и Карл-Хайнц Румменигге. Среди английских футболистов награду прежде завоёвывали Стэнли Мэтьюз, Бобби Чарльтон, Кевин Киган и Майкл Оуэн.