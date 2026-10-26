Великолукский боксёр Коршаков вышел в финал первенства мира U19
Великолукский боксёр Кирилл Коршаков в полуфинале первенства мира среди спортсменов до 19 лет в весовой категории до 85 килограммов одолел венгра Дьюлу Бозаи раздельным решением судей и вышел в финал соревнований. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
Поединок полностью провести не удалось. Коршаков получил большинство судейских голосов в первом раунде, а к середине второго у него из носа пошла кровь. Бой остановили, и решение принималось исходя из проведённых на ринге минут.
В итоге все арбитры, кроме одного, отдали эту половину поединка в пользу великолучанина. Для ещё одного судьи счёт был равным.
В финале Кирилл Коршаков встретится с действующим чемпионом Азии среди молодёжи Сардорбеком Бахромхужаевым из Узбекистана.
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