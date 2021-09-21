ФАС предлагает упростить процесс рефинансирования ипотечных кредитов

10:31, 22 сентября 2021, ПАИ

Федеральная антимонопольная служба разработала законопроект об упрощении рефинансирования ипотечных кредитов, сообщается на сайте ведомства.

Авторы инициативы отмечают, что сейчас выросло количество жалоб людей на то, что банки затягивают сроки предоставления документов, которые нужны для погашения ипотечных кредитов. Нововведения облегчат переход на обслуживание жилищного займа в другом банке и сократят время получения необходимой документации.

В частности, ФАС России предлагает законодательно закрепить сроки, в которые банки будут обязаны выдавать гражданам документы, необходимые для полного досрочного погашения обязательств по ипотеке. Предполагается, что кредитная организация будет обязана в течение 5 календарных дней предоставить заемщику информацию о размере задолженности на планируемую дату погашения ипотеки. Также законопроектом планируется определить срок не более 10 рабочих дней для предоставления заёмщику закладных по кредитам, обеспеченным ипотекой жилых домов и квартир.

Кроме того, ФАС предлагает регламентировать срок для направления залогодержателем документов, необходимых для погашения регистрационной записи об ипотеке, в орган регистрации прав. Он будет составлять не более 10 рабочих дней.

Проработкой положений законопроекта занималась рабочая группа, в которую вошли представители банковского сообщества и ведомств. Итоговую версию документа поддержали представители банковских ассоциаций.

В настоящий момент документ направлен на согласование в Министерство финансов, Центральный банк и Росреестр.