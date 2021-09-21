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Политика

Названы самые угоняемые машины в России за восемь месяцев

В России названы самые угоняемые автомобили по итогам восьми месяцев 2021 года. Список составила компания «АльфаСтрахование», пишет газета «Известия».

Самым угоняемым автомобилем в России за указанный период стал Hyundai Santa Fe — на его долю приходится 13% всех страховых случаев. Второе место с результатом 11% разделили Kia Rio и Mitsubishi Outlander. В первую пятерку также вошли Kia Sportage — 7% и Toyota Camry — 6%.

В топ-10 по частоте угонов также вошли Hyundai Tucson (5%), Kia Sorento (3%), Toyota RAV4 (3%), Hyundai Creta (2%) и Toyota Land Cruiser Prado (2%).

В компании также отметили, что за восемь месяцев 2021 года число заявленных по каско угонов автомобилей по сравнению с прошлым годом в абсолютных значениях снизилось на 27%. Специалисты связывают это с карантинными мерами и закрытыми границами, особенно со странами СНГ.

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