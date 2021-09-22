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Спорт

Не более 500 человек смогут присутствовать на месте старта «Кросса нации» в Пскове

25 сентября в Пскове состоится «Кросс нации» — Всероссийский день бега. Одновременно на месте старта могут присутствовать не более 500 человек. Об этом сообщила начальник отдела по спортивной подготовке комитета по спорту Псковской области Елена Деркачева на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 22 сентября. 

По ее словам, в целях обеспечения безопасности будут соблюдены все условия Роспотребнадзора, кроме ограничений по количеству людей, — вакцинация и ПЦР-тесты для судей и организаторов. 

При этом Елена Деркачева подчеркнула, что спортсменам разрешено участвовать без сдачи ПЦР-теста. Также все организаторы будут соблюдать на месте масочный режим и социальную дистанцию.

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