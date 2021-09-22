Желающим заняться бегом псковичам советуют сначала посетить терапевта

12:28, 22 сентября 2021, ПАИ

Псковичам, желающим заняться бегом, лучше сначала посетить терапевта. Об этом заявила замначальника отдела по спортивной подготовке комитета Наталья Зеленкова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 22 сентября.

Она отметила, что могут быть скрытые болезни, которые человек не может сам определить. Наталья Зеленкова добавила, что поддерживает людей, которые занимаются бегом. По её словам, тем, кто не бегает систематически, тяжело пробежать 4 км — это одна из дистанций для взрослых на предстоящем «Кроссе нации».

Главный судья соревнований Сергей Кравченко также ответил на вопрос, не повлияет ли погода на проведение «Кросса нации». Он заметил, что в 2019 году во время соревнований была ветреная и дождливая погода, но никто из участников не отказался, «все поучаствовали и поехали довольные домой». «Движение — это жизнь», - уверен Сергей Кравченко.