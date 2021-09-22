Поисковики нашли останки трёх бойцов в Красногородском районе

12:54, 22 сентября 2021, ПАИ

Поисковики нашли останки трёх бойцов РККА в Красногородском районе, сообщает газета «Заря».

В сентябре красногородский отряд «Первый рубеж» проводил областную поисковую «Вахту памяти» с участием поисковых отрядов из Печор, Пыталово, Пскова. Поисковики работали недалеко от границы с Латвией, в деревне Лямоны.

По словам командира красногородского поискового отряда Валерия Леппо, в ходе изучения архивных документов было установлено, что в 1941 году в этих местах проходил бой. Во время раскопок удалось найти не только бойцов РККА, но и их личные вещи: зеркальца, зубные щётки, посуду, предметы одежды, кошелёк с монетами и блокнот.

«При исследовании личных вещей мы установили звание одного из бойцов – сержант – и предполагаемую фамилию по подписям в обрывках блокнота. В дальнейшем полученная информация может помочь при установлении личности бойцов», – рассказала поисковик «Первого рубежа» Татьяна Леппо.

«Первый рубеж» выразил благодарность пограничникам за содействие при проведении раскопок. «Мы продолжаем и будем дальше продолжать свою работу, так как война не закончена, пока не похоронен последний солдат», - добавили поисковики.