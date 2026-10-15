Азиатский антициклон принесёт дожди в северные широты Русской равнины
Гребень азиатского антициклона протянется вплоть до верховий Днепра и заблокирует поля дождевой облачности в северных и южных широтах Русской равнины. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».
Тогда как в средней полосе, как уточняют синоптики, наоборот, вероятность осадков сократится до минимума, и воздух вновь станет хорошо прогреваться.
Погодные контрасты начнут разрушаться на Русской равнине ближе к выходным.
В Псковском музее-заповеднике разработали новый маршрут по Картинной галерее для детей
Уже сегодня стартует масштабное мероприятие «День профразвития: найди себя в Псковской области»