Азиатский антициклон принесёт дожди в северные широты Русской равнины

08:36, 15 октября 2026, ПАИ

Гребень азиатского антициклона протянется вплоть до верховий Днепра и заблокирует поля дождевой облачности в северных и южных широтах Русской равнины. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Тогда как в средней полосе, как уточняют синоптики, наоборот, вероятность осадков сократится до минимума, и воздух вновь станет хорошо прогреваться.

Погодные контрасты начнут разрушаться на Русской равнине ближе к выходным.