В ГКЦ проходит внеочередная сессия Псковской городской Думы

10:14, 15 октября 2026, ПАИ

Сегодня, 15 октября, в Городском культурном центре проходит внеочередная сессия Псковской городской Думы. В повестке дня всего три вопроса: о внесении изменений и дополнений в Устав города Пскова, передаёт корреспондент ПАИ.

Два следующих вопроса связаны с установлением границ двух ТОС: «Пять – Семь – Девять» и «Народная 51».