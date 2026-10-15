В ГКЦ проходит внеочередная сессия Псковской городской Думы
Сегодня, 15 октября, в Городском культурном центре проходит внеочередная сессия Псковской городской Думы. В повестке дня всего три вопроса: о внесении изменений и дополнений в Устав города Пскова, передаёт корреспондент ПАИ.
Два следующих вопроса связаны с установлением границ двух ТОС: «Пять – Семь – Девять» и «Народная 51».
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