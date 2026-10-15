Три новых врача приступили к работе в Островской межрайонной больнице
Коллектив Островской межрайонной больницы и её филиалов пополнился новыми специалистами. Об этом ПАИ сообщили в министерстве здравоохранения Псковской области.
-
Фото: Министерство здравоохранения Псковской области
-
Фото: Министерство здравоохранения Псковской области
-
Фото: Министерство здравоохранения Псковской области
В Опочецком филиале к работе приступила врач функциональной диагностики Анастасия Козырь. Новый врач-офтальмолог Нигина Давлатмамадова приступила к работе в Пушкиногорском филиале.
Ещё один новый специалист, врач – психиатр-нарколог Виктория Чебанова начала работать в Островской межрайонной больнице.
«Привлечение новых кадров в районы – один из главных приоритетов системы здравоохранения», – отметили в ведомстве.
В Псковском музее-заповеднике разработали новый маршрут по картинной галерее для детей
Уже сегодня стартует масштабное мероприятие «День профразвития: найди себя в Псковской области»