Три новых врача приступили к работе в Островской межрайонной больнице

10:44, 15 октября 2026, ПАИ

Коллектив Островской межрайонной больницы и её филиалов пополнился новыми специалистами. Об этом ПАИ сообщили в министерстве здравоохранения Псковской области.



Фото: Министерство здравоохранения Псковской области



Фото: Министерство здравоохранения Псковской области



Фото: Министерство здравоохранения Псковской области





В Опочецком филиале к работе приступила врач функциональной диагностики Анастасия Козырь. Новый врач-офтальмолог Нигина Давлатмамадова приступила к работе в Пушкиногорском филиале.

Ещё один новый специалист, врач – психиатр-нарколог Виктория Чебанова начала работать в Островской межрайонной больнице.

«Привлечение новых кадров в районы – один из главных приоритетов системы здравоохранения», – отметили в ведомстве.