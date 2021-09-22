Сергей Безруков крутит роман с немкой в трейлере фильма «Учености плоды», снятого в Пушкинских Горах

16:50, 22 сентября 2021, ПАИ

Компания Sony Pictures опубликовала на своем YouTube-канале трейлер фильма «Учености плоды» Игоря Угольникова, съемки которого проходили в Пушкинских Горах в музее-заповеднике «Михайловское».

Снятая в жанре исторической драмы, лента рассказывает о малоизвестных событиях Великой Отечественной войны, происходивших во время немецкой оккупации Пушкинских Гор и села Михайловское.

1944 год. Из Германии в оккупированное немцами село Михайловское в музей Пушкина приезжает профессор литературы Мария Шиллер и ведет просветительскую работу среди солдат вермахта и местных крестьян, рассказывая им о великом русском поэте. Ее действия вызывают неодобрение немецкого командования. Фронт приближается всё ближе, и вскоре из Берлина приходит приказ — вывезти из Михайловского все исторические ценности. Этого никак не могут допустить ни партизаны, ни местный умелец Сергей, которого связывают с Марией недопустимые, губительные для обоих отношения. Сергей решает любой ценой спасти достояние своей страны. Пушкинское наследие должно остаться в России.

Фильм снят в 2019 году на территории Пушкинского заповедника. Главные роли в картине исполнили известные российские и немецкие актеры: Сергей Безруков, Настасья Кербенген, Федор Бондарчук, Игорь Угольников, Анастасия Мельникова, Михаэль Эпп. Специальный показ ленты «Учености плоды» прошел в рамках кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове в июле. В прокат картина выйдет 21 октября.

Кинопроект на территории региона реализован при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Глава региона обсуждал с режиссером киноленты вопросы, связанные со съемкой художественного фильма, на площадке Пушкиногорья. Также проводились встречи с руководством киностудии «Ленфильм».