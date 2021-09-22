Всё о социальном контракте

17:46, 22 сентября 2021, ПАИ

Что такое социальный контракт, кому и зачем он нужен? На эти (и не только) вопросы в медиацентре ПАИ отвечал специально приглашенный эксперт – заместитель председателя комитета по социальной защите Псковской области Татьяна Николаева.

Соцконтракт во спасение

– Что такое социальный контракт?

– Социальный контракт – это активная модель социальной помощи, которая предусматривает определённые активные действия самого гражданина, и эти действия должны быть направлены на преодоление трудной жизненной ситуации, на увеличение материального благосостояние семьи, на увеличение доходов.

– Каким образом человек должен себе помочь? И что делают со своей стороны власти?

– Мы с вами должны будем говорить об основный направлениях социального контракта. Наиболее эффективной в плане помощи в преодолении трудной жизненной ситуации считается (и, наверно, это обоснованно и справедливо) такое направление, как индивидуальная предпринимательская деятельность. Здесь можно говорить не только о создании ИП, но и о самозанятости.

Ещё одно направление, тоже эффективное в плане увеличения доходов семьи или одиноко проживающего гражданина, – это, конечно, трудоустройство, то есть поиск работы. Также ещё есть возможность предоставить социальный контракт на иные направления деятельности для преодоления трудной жизненной ситуации , когда семье, к примеру, необходимо устроить ребёнка в детский сад, может быть, получить специализированное лечение или же приобрести лекарства, что в свою очередь позволит человеку улучшить своё материальное благосостояние путём продолжения трудовой деятельности или освобождения средств на текущие первоочередные нужды.

Ещё есть такое направление, как ведение личного подсобного хозяйства, но на нём мы, пожалуй, остановимся чуть позже, потому что в этом году это направление мы реализовываем исключительно за счёт средств областного бюджета, а вот три вышеперечисленных направления с 2021 года получили поддержку из федерального центра, из федерального бюджета.

– То есть это предпринимательская деятельность…

– Поиск работы и иные цели.

– С предпринимательской деятельностью более-менее понятно, а что такое социальный контракт? Это когда малообеспеченные семьи могут получить финансовую поддержку?

– Совершенно верно. Социальный контракт может быть заключён с одиноко проживающим малообеспеченным гражданином либо с малообеспеченной семьёй, причём социальный контракт предоставляется в этом случае не каждому члену семьи, а на семью.

– Главное условие заключения социального контракта – это небольшой доход?

– Да, это невысокий уровень дохода, ниже прожиточного минимума, установленного в Псковской области. Для каждой семьи он будет считаться индивидуально, с учётом социально-демографических групп, которые проживают в семье.

– Если это для взрослых – это один прожиточный минимум, если на ребёнка – другой?

– Постановлением устанавливается среднедушевой уровень прожиточного минимума в субъекте для каждой социально-демографической группы.

– Если в семье сложно посчитать самим, то что тогда?

– Конечно, специалисты соцзащиты сделают гражданину такой подсчёт. Единственное, необходимо предоставить документы, подтверждающие уровень дохода за три предыдущих месяца.

– С этими справками можно прийти в органы соцзащиты, и они помогут определить, действительно ли вы можете заключить социальный контракт, то есть нуждаетесь ли вы в дополнительном доходе, и уже тогда смотреть, на какие цели…

– Да. И кстати говоря, специалисты соцзащиты предложат наиболее эффективную форму социального контракта.

Зарплата + выплата

– Что значит поиск работы? Каким образом на него выдаются средства?

– Начнём с того, что социальный контракт на поиск работы может быть заключён на период от трех до девяти месяцев. В этот период выплачивается пособие в сумме 12 тыс. 790 рублей в месяц заключения соцконтракта. Далее человек берёт на себя определённые обязательства: встать на учёт в центре занятости, зарегистрироваться на портале поиска работы («Труд всем», по-моему, называется), предпринимать определённые активные действия, искать работу, и после заключения трудового договора помимо заработной платы, которая будет выплачиваться работодателем, за счёт средств социального контракта будут выплачиваться в течение трёх месяцев ещё 12 тыс. 790 рублей, то есть зарплата плюс эта выплата.

– Раньше на бирже труда просто выплачивали небольшую сумму, здесь же, если человек хочет, он может заключить социальный контракт и будет получать ещё средства?

– Это мотивация человека найти работу, официально заключить трудовой договор, ну и некая мотивация, чтобы, даже если что-то на первых порах кажется сложным или не получается, каждый день на неё ходить, выполнять определённые обязанности и т. д.

– За первый месяц без заработной платы можно повысить квалификацию.

– Совершенно верно, и мотивировать человека всё-таки закрепиться на рабочем месте, то есть эти дополнительные выплаты своё дело делают.

– То есть если он в течение трех месяцев посещает курсы и ему платятся эти деньги, он активно ищет работу и ещё три месяца после трудоустраивается?

– Всего будет четыре выплаты: первая – в момент заключения социального контракта, а потом в течение трех месяцев после трудоустройства.

– А, он может искать работу…

– Может искать её некоторое количество времени, конечно.

– И это тем самым стимулирует?

– Да

– Ему выгодно быстрее найти…

– Да, выгодно найти. И правильно вы отметили, что в период действия социального контракта можно повысить свою квалификацию, пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование. Это можно сделать как за счёт центра занятости населения (они тоже направляют на повышение квалификации, оплачивают), так и за счёт средств социального контракта – в том случае если центр занятости не имеет тех программ обучения, которые необходимы человеку для конкретного трудоустройства…

– То есть если он хочет какую-то другую профессию?

– Да, можно сделать это за счёт средств социального контракта. Стоимость обучения здесь ограничена 30 тыс. рублей.

– В рамках социального контракта можно ещё и получить деньги на переобучение?

– Да, совершенно верно. 30 тыс. рублей, помимо выплат, которые предусмотрены. А ещё в период обучения (но не более трех месяцев) мы готовы выплатить стипендию в размере 6 тыс. 495 рублей за счёт средств социального контракта. Условия очень привлекательные.

12 месяцев

– Что касается лечения, обучения, здесь какие условия?

– Если мы немного коснёмся социального контракта в направлении так называемых иных целей, например преодоления трудной жизненной ситуации, то в жизни у людей бывают ситуации, когда случается что-то непредвиденное. Человек утрачивает способность трудиться, у него может возникнуть необходимость оформления инвалидности, ещё какие-то трудные ситуации. Не исключаю, что это могут быть ситуации, связанные с пожарами и чрезвычайными моментами. Мы здесь, конечно, делаем акцент именно на чрезвычайности положения человека, когда он внезапно сталкивается с такими трудностями, которые предусмотреть было невозможно. Тогда мы готовы протянуть руку помощи и предоставить соответствующие выплаты в размере 12 тыс. 790 рублей ежемесячно.

Но эти жизненные ситуации должны быть действительно чрезвычайными. Когда к нам приходит гражданин и говорит: «Мне не хватает денег на продукты питания», – и мы ведём с ним диалог, проводим собеседование. Когда мы его спрашиваем: «А вы работаете где-то?» – он отвечает: «Нет, не работаю». Конечно, первое, что мы ему предложим, – это контракт на поиск работы, потому что не имея работы невозможно решить свою жизненную ситуацию, повысить материальный уровень.

– Например, частичная утрата трудоспособности, которая привела к тому, что сократились доходы, – здесь можно получить социальный контракт?

– Можно, конечно.

– И на приобретение лекарственных средств?

– Да. Именно направление преодоления трудной жизненной ситуации, конечно, мы тщательно рассматриваем.

– Здесь всё индивидуально?

– Да, мы индивидуально подходим к каждой конкретной ситуации.

– Но если у человека такая ситуация, которая с ним останется пожизненно? Как тут поступить? Всё-таки у ежемесячных выплат, наверное, срок ограничен?

– Да, максимальный срок социального контракта не превышает 12 месяцев. От трех месяцев – это минимум, максимум 12 месяцев, причём на поиск работы – максимум девять месяцев. Такие сроки.

В соцзащиту пошёл – работу нашёл

– Что касается трудоустройства, в том числе поиска работы и определения себя как самозанятого человека, если этот человек уже трудоустроен, но его заработная плата небольшая, может ли он получить социальный контракт?

– Да. За получением социального контракта могут прийти люди, чей доход по не зависящим от них причинам не превышает прожиточный минимум, то есть если человек работает и заработная плата у него не очень высокая, а семья большая, много иждивенцев, то, конечно, размер среднедушевого дохода у семьи будет ниже прожиточного минимума и это причины, не зависящие от него. Он работает, но заработная плата маленькая. Конечно, он может обращаться за социальным контрактом, и в данном случае можно либо поискать себе более высокооплачиваемую работу...

– И попробовать перейти на другую?

– В общем-то, да.

– А можно и совместить?

– Можно совместить ведение собственного бизнеса или дополнительный заработок через самозанятость и официальную работу у конкретного работодателя. Здесь ограничений, чтоб человек был обязательно неработающий или имел статус безработного, никаких нет.

– Помогает ли соцзащита найти работу?

– Реализация социального контракта – это вообще межведомственная история, и здесь для эффективной работы очень помогают наши партнёры. Это представители администрации районов на местах, которые входят в состав комиссии по рассмотрению социальных контрактов, потому что если мы говорим об индивидуальной предпринимательской деятельности, то нужно оценить те направления, которые наши получатели контракта хотели бы развивать: всё равно должна быть какая-то оценка и реальности этих планов, и их эффективности, и т. д.

Конечно, в составе комиссии и представители службы занятости населения, связанные с трудоустройством, с поиском работы. Здесь мы опираемся прежде всего на службу занятости, которая и рекомендует людям определённые вакансии, и направляет их к работодателям, и ориентирует на рынке труда. Конечно, мы работаем в тесном сотрудничестве с нашими партнёрами, с центом занятости.

– А что касается получения помощи на занятие предпринимательской деятельностью, какие условия здесь предоставляете?

– Я бы призвала всех, кто имеет определенные мысли, мечты о создании собственного дела, обязательно воспользоваться такой возможностью, если у них на сегодняшний день доход не превышает прожиточного минимума, потому что условия для создания бизнеса очень лояльные и приемлемые для ведения индивидуальной предпринимательской деятельности. За счёт социального контракта мы выплачиваем 250 тыс. руб. На что можно потратить эти деньги? Прежде всего, на приобретение основных средств: это и инструменты, и оборудование – всё то, что необходимо для ведения бизнеса. Также деньги могут быть потрачены на приобретение материалов, которые используются для производства или оказания услуг. Можно потратить определённую долю, не выше 15 % от 250 тыс., на принятие определённых имущественных обязательств, таких, к примеру, как аренда помещения.

– Это сколько можно потратить?

– 15 % от 250 тыс. высчитать можно: где-то около 40 тыс. Вот основные направления, на которые можно эти средства направить. Кроме того, если гражданину для ведения собственного бизнеса необходимо получить профессию, то это можно сделать тоже за счёт социального контракта и дополнительно сверх этих 250 тыс. получить 30 тыс. на получение профессионального обучения, дополнительного профессионального образования.

– За курсы повышения квалификации вы ещё готовы доплатить?

– Да, но здесь нужно обратить внимание на то, что готовы оплатить не любые курсы. Почему подчёркиваю наличие слов «профессиональное обучение» или «дополнительное профессиональное образование»? Важно, чтобы у организации, которая предоставляет образовательные услуги, была не только образовательная лицензия, но и программа обучения, лицензированная как программа профессионального обучения или дополнительного профессионального образования. В итоге человек получает профессию, а не просто прошёл курсы дизайна сайтов, к примеру.

По плану

– А что касается предпринимательской деятельности, на какие виды работ можно получить средства? Вдруг кто-то захочет открыть ларёк, чтобы продавать там овощи и фрукты.

– Можно.

– Свои, выращенные?

– Здесь единственный нюанс: средства социального контракта на закупку картошки у соседки для того, чтобы продать в ларьке, мы, конечно, не направим, но чтобы закупить витрину и весы, приобрести кассовый аппарат – на это можно потратить.

– На какие ещё виды деятельности можно потратить?

– По видам деятельности ограничений нет.

– То есть это могут быть любые бизнес-проекты?

– Любые, но здесь, конечно, есть определённые нормы: дело в деталях. Вот почему мы рассматриваем всё это на комиссии. В состав комиссии входят, конечно, и представители муниципалитета от сельского хозяйства, и экономический блок присутствует, потому что если вы возьметесь выращивать пальмы в нашем климате, наверное, это сразу тупиковый бизнес-план, да? Вряд ли вы добьётесь результата. На такой бизнес-проект денег не дадим. А если вы возьметесь выращивать картофель, или капусту, или свёклу – это вполне реально.

– А если придёт гражданин и попросит средства на открытие кофейни, которых, в принципе, немало в городе?

– Немало, поэтому муниципалитет, муниципальная комиссия тоже будут рассматривать и оценивать.

– То есть помимо дачи справок о доходах, человеку нужно будет пройти ещё личное собеседование с комиссией?

– Да, мы проводим предварительное личное собеседование, выясняем все детали жизненной ситуации у каждого человека, его семьи, его инициативы, планы, как и в чем он сам готов участвовать для изменения ситуации к лучшему в своей жизни. Это предварительное собеседование совместно с гражданином. Если говорим про индивидуальную предпринимательскую деятельность, мы составляем проекты бизнес-плана.

– Вы сами?

– Совместно. Составляет гражданин, мы помогаем. В этом вопросе также помогают наши социальные партнёры. У нас есть соглашение с центром «Мой бизнес», который проводит консультации будущих предпринимателей на этапе планирования: он готов давать консультации, рассматривать проекты бизнес-планов и давать рекомендации, где что улучшить, чего не хватает, где-то ещё что-то указать. И по итогам уже даёт некую экономическую оценку бизнес-плана, его жизнеспособности, рекомендуется такой бизнес-план к внедрению или нет.

– Не просто, наверное, специалисты будут говорить: «Ваш бизнес-план провален, и мы вам ничего не дадим», – скорее всего, по-другому, да?

– Конечно, всё не так. Специалисты оцениваю жизнеспособность этого плана, может он быть реализован или нет.

– И могут помочь исправить?

– Конечно. Здесь не нужно бояться. Мы располагаем определёнными решениями, я не скажу, что шаблонными, но некие рамки бизнес-плана, что в нём должно присутствовать, какие разделы, у нас есть, и мы предлагаем гражданину опереться на них. Более того, наши партнёры, как и центр «Мой бизнес», и Торгово-промышленная палата, с которой мы тоже взаимодействуем, периодически проводят бесплатные консультации, семинары, где рассказывают о нюансах, деталях составления бизнес-планов и предлагают бесплатные курсы обучения определённым предпринимательским действиям.

– После того как человек удачно открыл свой бизнес, что он должен делать? Должен ли он возвращать эти 250 тысяч?

– Нет, это безвозвратные деньги.

– А как он должен отчитаться перед вами?

– По итогам собеседования составляется программа социальной адаптации, где мы пошагово прописываем определённые действия. Условно говоря, есть бизнес-план открытия, как вы сказали, торговой точки продажи овощей (будем думать, что у себя выращенных). Человек, конечно, планирует в определённое время построить там ларёк, приобрести соответствующее оборудование, зарегистрироваться в налоговых органах (это, кстати, тоже одно из обязательств).

Перечень определённых действий прописывается в самом бизнес-плане, это же будет являться основой программы социальной адаптации, и далее человек вместе со специалистом соцзащиты указывает определённые сроки и действия. Вот в этом и будет заключаться в дальнейшем отчёт, человек сам не отчитывается. Он приобрёл кассовый аппарат – вот, пожалуйста, чек на приобретение, он зарегистрировался в налоговом органе – вот, пожалуйста, свидетельство о регистрации, то есть отчётность абсолютно простая, понятная, логичная, ничего сверхъестественного от человека мы не требуем.

Кроме того, целью контракта является повышение доходов гражданина или его семьи, соответственно, каждый месяц он приходит в службу социальной защиты и показывает некую информацию о своих доходах.

– Что касается тех, кто ищет работу, и тех, кто в трудной жизненной ситуации получает средства, как они должны отчитывается перед вами?

– Для человек, который ищет работу, понятно, трудовой договор является основанием для выплат. Перед тем как он устроится, ему нужно зарегистрироваться в службе занятости, принести справку о том, что он зарегистрировался (или же мы сами запросим ее у центра занятости, это несложно). Если мы говорим об активных действиях в поисках работы, то здесь может быть так называемый бегунок, который подтверждает, что человек в этом месяце посетил вот эту, эту и эту организации, побывал в службе кадров, они делают соответствующую отметку – это тоже подтверждение того, что человек действует.

– Не надо собирать дополнительные справки?

– Это просто, логично, и ничего сложного, специфического, требующего специального понимания, образования здесь нет.

– В любом случае сотрудники службы соцзащиты помогут, объяснят, разъяснят все сложности.

– Да.

С 18 и старше

– Как заключить социальный контракт?

– Для этого нужно обратиться в соцзащиту по месту жительства. Если это районы, то это центр социального обслуживания района, если это города Псков и Великие Луки, то это территориальные отделы, соответственно, города Пскова и города Великие Луки. Там есть специалисты, которые за это направление отвечают и работают с населением в этом направлении. Нужно обратиться, написать заявление и предоставить документы, подтверждающие состав семьи, если есть семья, и документы, подтверждающие доходы. Всё очень просто.

– Можно ли на первом этапе просто прийти и написать заявление, чтобы понять, какие документы надо с собой принести?

– Можно прийти и предварительно проконсультироваться, побеседовать, прийти на собеседование, поговорить, уточнить детали. Это можно сделать и по телефону. Кстати, можно обращаться и в наш комитет. У нас замечательный специалист, который занимается этим направлением, Екатерина Сергеевна Михайловская, можно звонить ей: 29-99-98, добавочный 159.

– Здесь можно получить консультацию?

– Да. Всё расскажем, если человеку нужно что-то уточнить.

– Приведите, пожалуйста, цифры, сколько заключено контрактов, в каких направлениях и где в районах наиболее активно идёт эта работа?

– В этом году мы получили поддержку федерального бюджета, размер помощи для Псковской области составляет более 180 млн руб. На эти средства мы планируем заключить около 2 тыс. социальных контрактов по разным направлениям. На сегодняшний момент заключили 422 социальных контракта – у нас ещё есть запас, ресурсы, обращаться можно и нужно, и мы призываем всех активно идти и обращаться за такой помощью, если вы имеете невысокие доходы.

Насчёт направлений: на сегодняшний день на поиск работы заключено 134 контракта, на индивидуальную предпринимательскую деятельность – 123, на иные цели – 153 и на ведение личного подсобного хозяйства – 15 социальных контрактов. Наиболее активно работает с этой технологией Красногородский район – молодцы! Они очень активно информируют население, консультируют – и результат не заставляет себя долго ждать. На хорошем уровне поставлена работа и в городе Пскове, и в Великих Луках. Создание индивидуального бизнеса, индивидуальное предпринимательство тоже набирают обороты в этих муниципальных образованиях. Здесь они молодцы, и мы призываем их не сбавлять обороты.

– С какого возраста можно получить разрешение на заключение социального контракта и до какого?

– 18+.

– А пенсионеры?

– Без ограничений. Но у пенсионеров, как правило, пенсия не может быть ниже прожиточного минимума, поэтому если это одиноко проживающий пенсионер, то здесь вряд ли есть трудная жизненная ситуация.

– У предпенсионного возраста есть стопроцентная возможность.

– Да, конечно, этим надо воспользоваться, чтобы и поучиться, и, может быть, свой бизнес открыть, и вообще самое время предпринимать активные действия.

– Мы затронули все направления, кроме ведения личного подсобного хозяйства, давайте о нем расскажем.

– Давайте несколько слов скажем. Традиционно технология социального контракта применялась у нас с 2014 года, но это была чисто региональная мера. Каждый год в бюджете предусматривалось по 600 тыс. рублей, максимальная цена социального контракта составляла не более 30 тыс. рублей, соответственно, по 20 семей в год охватывали мерой поддержки. В основном это было направление личного подсобного хозяйства: люди покупали теплицы, парники, закупали рогатый скот, мелкий, птицу.

В этом году мы также это направление реализовываем, но рассчитываем, что со следующего, 2022 года всё-таки сможем на личные подсобные хозяйства использовать и федеральные средства. Для этого в субъекте необходим нормативный документ, который устанавливает норматив дохода от ведения личного подсобного хозяйства. Пока такого документа нет, но я рассчитываю, что к концу года мы всё-таки такое постановление примем – это позволит использовать федеральные средства на ЛПХ. Размер помощи будет составлять до 100 тыс. руб.

– А сейчас сколько?

– А сейчас традиционно 30 тыс. рублей областными средствами.

– Единовременная выплата?

– Да.

«Я б сантехники пошёл…»

– В индивидуальном предпринимательстве и самозанятости какие направления предпочитают?

– Наиболее популярными, конечно, являются такие направления, как услуги сервиса, бытовые: ногти, брови, ресницы.

– Косметология?

– Можно и так сказать. Сфера бьюти, красоты, парикмахерские услуги. Мужчины используют средства социального контракта на открытия автомастерских, на услуги перевозки. Знаете такое направление, как «муж на час», мелкий ремонт? На такие направления тоже используют средства. Есть направление, когда отрывают ателье по пошиву одежды.

– В основном сфера услуг?

– Да.

– Почему?

– Потому что наиболее простая форма предпринимательской деятельности всё-таки самозанятость.

– Это такой ручной труд, который востребован: косметология, автомастерские – это то, что всегда будет востребовано.

– Сельское хозяйство, выращивание овощей, ягод – такие направления наши граждане тоже используют. Был сюжет на телевидении про семью, которая коптит рыбу: ловят её, готовят и продают.

– Что касается доходов, у малообеспеченных семьей как считаются доходы? Учитывается ли имущество семьи?

– Нет, в отношении социального контракта имущественный ценз мы не используем, имущество не учитываем. Используются только доходы в денежном выражении.

– Это или заработная плата, или пособия.

– Да, совершенно верно. Нужно ещё сказать, что технология социального контракта – не замерший институт, всё меняется. Сейчас мы готовим изменения в нормативные документы, где присутствовало такое требование, что средства социального контракта можно направить на создание собственного дела. Сейчас мы это ограничение будем убирать, и с учётом методических рекомендаций, которые предоставило Министерство труда, средства социального контракта можно будет направить и на развитие собственного дела. То есть если у кого-то оформлено индивидуальное предпринимательство, но доходы от ведения индивидуального предпринимательства не превышают прожиточного минимума, если что-то не заладилось (может, ковид помешал и ещё какие-то обстоятельства или промахнулся с рынком сбыта – такое тоже бывает) и доход невысокий, то можно будет обратиться за социальным контрактом на развитие того бизнеса, который у тебя уже есть. Это существенная деталь, которая будет интересной.

– Перспективной?

– В этом году в октябре месяце мы такие изменения уже должны будем внести и рассчитываем, что сможем их применять.

– Будем надеяться, что жители Псковской области, которые находятся в трудной жизненной ситуации, смогут воспользоваться социальным контрактом.

– Я ещё хотела сделать небольшое уточнение. Иногда людей пугает необходимость показать улучшение материального благосостояния семьи, кто-то думает, что доход сразу должен выше прожиточного минимума. Совсем нет! Если у вас, к примеру, средний доход в семье составлял 8 тыс. руб. на одного члена семьи, вы открыли собственное дело или стали самозанятым и у вас доход стал 10 тыс. руб. (это всё равно ниже прожиточного минимума) – это тоже является положительным результатам социального контракта, ведь динамика положительная, доход увеличился. Конечно, в идеале вы должны перешагнуть планку прожиточного минимума, выйти за границы бедности, но мы понимаем, что это не всегда получается за год, иногда даже нужно будет потратить на это, может быть, и два года, и три.

– Думаю, когда человек становится самозанятым или индивидуальным предпринимателем, то здесь в помощь бизнес-центр, который поможет.

– Да.

– Спасибо, что вы так подробно всё объяснили. Надеюсь, что псковичи воспользуются возможностью заключить социальный контракт: это действительно очень просто.