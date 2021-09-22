Почти три млрд рублей выделило правительство для медиков, помогающих больным с коронавирусом

18:13, 22 сентября 2021, ПАИ

На специальные единовременные выплаты для медработников, которые помогают больным с коронавирусом, дополнительно выделяется 2,9 млрд рублей. Распоряжение об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщил сайт исполнительного органа государственной власти.

По указу президента, подписанному в мае 2020 года, право на дополнительные страховые гарантии есть у врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также водителей скорой помощи, которые, помогая больным коронавирусом, заразились сами.

Как сообщил на заседании правительства 16 сентября Михаил Мишустин, в 2021 году на страховые выплаты медработникам уже было направлено около 12,5 млрд рублей. Новый транш из резервного фонда позволит в полном объёме обеспечить финансирование этой меры поддержки.