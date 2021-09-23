Движение на перекрестке Байкова и Рокоссовского частично ограничили в Пскове
В Пскове в связи с обустройством новых сетей водоснабжения с 23 сентября по 1 октября будет частично перекрыт для движения транспорта перекресток улиц Байкова и Рокоссовского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрация города.
Водителей просят учитывать данную информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда. Необходимо обращать особое внимание на схему организации движения автотранспорта и выполнять требования дорожных знаков.
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