Движение на перекрестке Байкова и Рокоссовского частично ограничили в Пскове

09:19, 23 сентября 2021, ПАИ

В Пскове в связи с обустройством новых сетей водоснабжения с 23 сентября по 1 октября будет частично перекрыт для движения транспорта перекресток улиц Байкова и Рокоссовского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрация города.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда. Необходимо обращать особое внимание на схему организации движения автотранспорта и выполнять требования дорожных знаков.