Как идет подготовка к Открытому кубку Псковской области по велоспорту - пресс-конференция в медиацентре ПАИ

12:08, 23 сентября 2021, ПАИ

О развитии велоспорта в регионе и проведении Открытого кубка Псковской области по велоспорту 23 сентября в медиацентре ПАИ мы говорим с легендой псковского велоспорта, победителем Велогонки Мира, мастером спорта международного класса Юрием Захаровым, директором Центра спортивной подготовки Псковской области Андреем Сидоровым.