Печоры и Порхов стали центрами притяжения для похитителей люков

12:56, 23 сентября 2021, ПАИ

В Печорском и Порховском районах расследуются уголовные дела, связанные с хищениями крышек канализационных люков, сообщили Псковскому агенству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 18 августа в Печорах на улице Мелиораторов и в Садовом переулке, а также от домов на улице Садовой в деревне Новый Изборск Печорского района пропали пять крышек канализационных люков.

В ночь с 31 августа на 1 сентября в Порхове на улицах Мебельной, Псковской и проспекте Ленина были совершены кражи еще трех крышек, принадлежащих местному муниципальному предприятию.

В результате проведенных полицейскими оперативно-разыскных мероприятий установлены лица, подозреваемые в совершении этих противоправных деяний. Ими являются безработные жители Пскова 37 и 23 лет. По версии следствия, они приезжали в Печоры и Порхов целенаправленно для совершения краж крышек люков, которые затем сдавали в пункт приема металла.

Фигуранты добровольно возместили причиненный ими материальный ущерб.