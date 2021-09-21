В Кремле не обсуждают возможность введения нового локдауна

14:36, 23 сентября 2021, ПАИ

Возможность нового локдауна из-за коронавируса не обсуждается в администрации президента РФ, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

«На федеральном уровне, по крайней мере в администрации президента, каких-то обсуждений на этот счет не ведется», - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

«Конечно же, правительственный штаб внимательно отслеживает развитие ситуации, а главным образом - внимательно отслеживают главы регионов», - отметил Песков.

Он обратил внимание на особые полномочия губернаторов. «Все-таки их особые полномочия эпидемиологические продолжают работать, каждому региону виднее», - подчеркнул представитель Кремля. - «Но, насколько мне известно, несмотря на увеличение цифр [заразившихся коронавирусом в РФ], пока где-то каких-то решений [о локдауне] не принималось».