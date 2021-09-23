Определён подрядчик по благоустройству парка имени Гагарина в Пскове

15:21, 23 сентября 2021, ПАИ

Определен подрядчик, который займётся благоустройством парка имени Гагарина в Пскове. Об этом в эфире одной из радиостанций рассказал депутат Псковской городской Думы по округу №12 Григорий Стороненков. Парк будет благоустроен по программе «Формирование комфортной городской среды».

«Теперь подрядчик определился, и 27-го числа должен быть заключен контракт на благоустройство. Надеюсь, парк имени Гагарина ждет счастливое будущее», - сказал депутат.

Подрядчик обязуется обустроить дорожки, установить наружное освещение, скамейки, большую многофункциональную спортивную площадку. Также предусматривается замена детской площадки и создание зоны воркаута.

Парк расположен в треугольнике между улицами Гущина, Гдовской и Застенным переулком.

Также Григорий Стороненков рассказал о работах по благоустройству, которые проводились в этом году на территории округа №12: «Мы многое успели сделать в части благоустройства. Удалось отремонтировать межквартальные и дворовые проезды на Леона Поземского, 44, 60 и 64. Установлены две детские площадки на улицах Леона Поземского, 44 и Ижорского Батальона, 10. Кроме того, во второй раз в рамках программы «Формирование городской среды» объявлен аукцион на ремонт еще четырех дворов в округе: на улице Ижорского Батальона, 6, Алехина, 2, Леона Поземского, 62 и 66».