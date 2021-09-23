Юлия Пересильд готовится к полёту в космос и занимается «символической деятельностью»
Юлия Пересильд в составе основного экипажа МКС-66 готовится к космической экспедиции. Старт корабля «Союз МС-19», на борту которого отправятся в космос участники уникального научно-просветительского проекта «Вызов», запланирован на октябрь 2021 года. Но кроме тренировок Юлия занимается «символической деятельностью». Об этом она рассказала в своём Instagram.
«Чем мы занимаемся на Байконуре, помимо тренировок и репетиций? Мы, увидя (ещё находясь в Москве) занятие с названием «символическая деятельность» очень заинтересовались – а что это??? Так оказалось, это подпись фотографий. А «символическая деятельность» оказалась отнюдь не «чисто символической», ибо таких фотографий больше тысячи… Поэтому в течение всего дня в любую свободную минуту и вечерами – мы подписываем фотографии! Угадайте сколько фотографий я уже подписала?» – сообщила актриса.
Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)
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