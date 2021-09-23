Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Юлия Пересильд готовится к полёту в космос и занимается «символической деятельностью»

Юлия Пересильд в составе основного экипажа МКС-66 готовится к космической экспедиции. Старт корабля «Союз МС-19», на борту которого отправятся в космос участники уникального научно-просветительского проекта «Вызов», запланирован на октябрь 2021 года. Но кроме тренировок Юлия занимается «символической деятельностью». Об этом она рассказала в своём Instagram.

«Чем мы занимаемся на Байконуре, помимо тренировок и репетиций?  Мы, увидя (ещё находясь в Москве) занятие с названием «символическая деятельность» очень заинтересовались – а что это??? Так оказалось, это подпись фотографий. А «символическая деятельность» оказалась отнюдь не «чисто символической», ибо таких фотографий больше тысячи… Поэтому в течение всего дня в любую свободную минуту и вечерами – мы подписываем фотографии! Угадайте сколько фотографий я уже подписала?» – сообщила актриса.

Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Есть ли у вас водительские права?
Проголосовать >>>

23 сентября 2021

Псковские археологи продемонстрировали сумку из раскопа на площади Ленина
23 сентября 2021

Российский государственный университет туризма и сервиса предлагает бесплатное повышение квалификации
23 сентября 2021

Покончил с собой глава управления СК по Пермскому краю Сергей Сарапульцев
23 сентября 2021

Что делать, если налоговое уведомление не получено – разъяснения УФНС России по Псковской области
23 сентября 2021

Молодёжный центр Пскова начинает приём заявок на обучение в киношколе
23 сентября 2021

Грузовик с пивом перевернулся в Великолукском районе

23 сентября 2021

Изменяется время работы пунктов вакцинации в торговых центрах Псковской области
23 сентября 2021

Эксперты спрогнозировали реакцию «Магнита» и «Пятерочки» на предупреждение ФАС

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...