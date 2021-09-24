В Пустошкинском районе раскрыли кражу
Сотрудники отделения полиции по Пустошкинскому району нашли местного жителя, который подозревался в хищении около тонны металлоизделий, сообщила пресс-служба УМВД России по Псковской области.
20 сентября с территории склада в деревне Клюкино Пустошкинского района свободным доступом похищено 700 килограммов металлических изделий. В результате оперативно-разыскных мероприятий в кратчайшие сроки установлен 32-летний безработный, ранее судимый житель Пустошкинского района, который подозревается в совершении преступления.
По версии следствия, мужчина вывез похищенное со склада на автомобиле и намеревался его сдать в пункт приема металлолома. Подозреваемый не успел совершить задуманное, так как был задержан сотрудниками полиции. Проводится расследование.
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