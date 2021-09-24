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Экономика

1,5 миллиона выделят по поручению губернатора на погашение долгов пушкиногорской гостиницы «Дружба»

1,5 миллиона рублей будет выделено из резервного фонда Псковской области на погашение долгов гостиницы «Дружба». Такое поручение дал губернатор Михаил Ведерников, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Летом Михаил Ведерников посетил объект в рамках рабочей поездки в Пушкиногорский район. Было решено найти для муниципальной гостиницы в Пушкинских Горах инвестора для работы в рамках концессии.

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