1,5 миллиона выделят по поручению губернатора на погашение долгов пушкиногорской гостиницы «Дружба»

17:02, 24 сентября 2021, ПАИ

1,5 миллиона рублей будет выделено из резервного фонда Псковской области на погашение долгов гостиницы «Дружба». Такое поручение дал губернатор Михаил Ведерников, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Летом Михаил Ведерников посетил объект в рамках рабочей поездки в Пушкиногорский район. Было решено найти для муниципальной гостиницы в Пушкинских Горах инвестора для работы в рамках концессии.