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Происшествия

На 2.5 млрд рублей обманул дольщиков депутат Городской думы в Екатеринбурге

Игорь Плаксин украл у дольщиков 2.5 млрд рублей. Фото скрин Youtube

За обман дольщиков и хищение их денег в Екатеринбурге суд приговорил депутата Городской думы Игоря Плаксина к шести годам колонии общего режима. Об этом пишет сайт Znak.ru.
Суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере (по части 4 статьи 159 УК РФ). 

Компания Игоря Плаксина собрала с дольщиков 2.5 млрд рублей, чтобы выстроить новые жилые комплексы, но строительство так и не было завершено. А в 2020 году суд признал депутата банкротом. В результате мошеннических схем пострадали 800 дольщиков. Изначально, обвинение запрашивало у суда семь лет условного срока.

ПАИ напоминает, что Министерство строительства РФ 30 июля 2021 года запросило у Правительства 60 млрд рублей для разрешения проблемы с обманутыми дольщиками.

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